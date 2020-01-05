رئيس دار الافتاء العراقية يدعو الى اعتبار قرار اخراج القوات الأجنبية يوماً وطنياً

وبارك الصميدعي في بيان "للشعب العراقي المجاهد وأبناء المقاومة، النصر العظيم الذي حصل بتوفيق الله تعالى"؛ كما شكر رئاسة وأعضاء مجلس النواب على "الموقف الشجاع" في المصادقة على اخراج القوات الأجنبية من العراق".

وكان البرلمان العراقي صوت في جلسة استثنائية اليوم على قرار نيابي بحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي على إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية وتحقيق النصر والتحرير وألتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان.

كما نص القرار البرلماني العراقي على "إلتزام الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة والتوجه بنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات بأعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ هذا القرار.

وتأتي قرارات البرلمان العراقي هذه ردا على الجريمة النكراء التي قامت بها امريكا بحق القائدين الشهيدين اللواء قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس فجر الجمعة من خلال استهداف موكبهما بغارة جوية غادرة قرب مطار بغداد الدولي ما ادى استشهاد القائدين وعدد من رفاقهما.

انتهى ** ع ص/ ح ع **