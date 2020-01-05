نائب عراقي : قرار اخراج القوات الامريكية نصر تحقق ببركة دماء الشهداء

وجاء في بيان صادر عن عواد : نبارك للشعب العراقي التصويت من قبل الشرفاء في مجلس النواب على إنهاء تواجد القوات الأمريكية في العراق، وهو أول نصر يتحقق ببركة دماء شهداء قادة النصر.

من جانبه، ذكر نائب آخر عن كتلة "صادقون" النيابية، نعيم العبودي، في تغريده له على تويتر، أن "البرلمان العراقي صوت اليوم على طرد القوات الأجنبية من العراق".

وأضاف، ان "أمريكا خسرت العراق والى الأبد".

وكان البرلمان العراقي قد صوت مساء اليوم الأحد، على قرار يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، بعد الجرائم التي ارتكبتها واشنطن والتي كان آخرها عملية اغتيال القائدين الشهيدين "اللواء قاسم سليماني" و"الحاج ابو مهدي المهندس" وثلة من المجاهدين الذي كانوا برفقتهما، بضربة جوية استهدفتهم بالقرب من محيط مطار بغداد الدولي.

انتهى **ع ص/ ح ع **