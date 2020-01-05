الرئيس روحاني: يجب الوقوف امام اجراءات اميركا العدوانية والتدخلية

وقال الرئيس روحاني خلال اتصال هاتفي تلقاه مساء الاحد من نظيره العراقي برهم صالح، ان تحمل استشهاد الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس ومرافقيهما صعب جدا على الشعبين العظيمين الايراني والعراقي اللذين اصبحا في عزاء.

واشار الرئيس الايراني الى ان المواقف الصريحة للحكومة العراقية ومشاركة الشعب العراقي الواسعة في مراسم تشييع جثامين هذا الحادث في بغداد وكربلاء والنجف قد خفض ألم الشعب الايراني وكان مواساة له، معربا عن امله بـ"ان نتمكن باجراءات مناسبة من قبل الشعبين والحكومتين من التعويض عن هذا الفقد الكبير ونعمل على المزيد من تطوير العلاقات الودية والاخوية بيننا".

ووصف الرئيس روحاني خطوة البرلمان العراقي بالمصادقة على قرار اخراج القوات الأمريكية من العراق بأنها مهمة وبداية لمزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة ، وقال، من المؤكد أن دماء قادة المقاومة العظماء ستؤدي الى تطور جديد في المنطقة وستكون بمثابة آصرة قوية بين البلدين.

واشار الرئيس الايراني الى العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين وقال: ان من الضروري أن ندعم بحزم أمن وسيادة الشعب العراقي النبيل، ومن المؤكد ان ايران حكومة وشعبا ستدافع كما في الماضي عن سيادة العراق.

واشاد الرئيس روحاني بالموقف المهمة للمرجعية في العراق ورسالة مواساة آية الله العظمى السيد السيستاني الى قائد الثورة الاسلامية وقال ان هذه الرسالة تكشف انه بامكاننا ان نجتاز الطريق الصعب بشكل افضل من الماضي في ظل دعم القادة الكبار.

يتبع ** 2342