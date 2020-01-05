ظريف: الخطوة الخامسة لخفض الالتزامات تاتي في اطار الاتفاق النووي

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر" مساء الاحد: ان الخطوة الخامسة والأخيرة من خفض الالتزامات النووية تجري وفقا للبند 36 من الاتفاق النووي وسوف لن يتم بعد الان الالتزام باي قيود على عدد اجهزة الطرد المركزي.

واعتبر هذه الخطوة الخامسة والاخيرة بانها تاتي في اطار الاتفاق النووي وقال ان جميع الخطوات التي تم اتخاذها يمكن العودة عنها في حال تنفيذ الالتزامات بشكل مؤثر من قبل الاطراف الاخرى للاتفاق.

وأكد ظريف على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستواصل تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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