٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٢:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83622544
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ظريف: الخطوة الخامسة لخفض الالتزامات تاتي في اطار الاتفاق النووي

ظريف: الخطوة الخامسة لخفض الالتزامات تاتي في اطار الاتفاق النووي

طهران / 6 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الخطوة الخامسة والاخيرة لايران بخفض الالتزامات النووية بانها تاتي في اطار الاتفاق النووي، مؤكدا بان كل الخطوات يمكن العودة عنها في حال التنفيذ المؤثر للاتفاق من قبل الاطراف الاخرى.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر" مساء الاحد: ان الخطوة الخامسة والأخيرة من خفض الالتزامات النووية تجري وفقا للبند 36 من الاتفاق النووي وسوف لن يتم بعد الان الالتزام باي قيود على عدد اجهزة الطرد المركزي.

واعتبر هذه الخطوة الخامسة والاخيرة بانها تاتي في اطار الاتفاق النووي وقال ان جميع الخطوات التي تم اتخاذها يمكن العودة عنها في حال تنفيذ الالتزامات بشكل مؤثر من قبل الاطراف الاخرى للاتفاق.

وأكد ظريف على أن الجمهورية الإسلامية الايرانية ستواصل تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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