السيد عمار الحكيم: انهاء التواجد الاجنبي خطوة نحو حفظ السيادة وتعزيز هيبة العراق

ودعا السيد عمار الحكيم في تغريدة له على تويتر : "الحكومة الى تطوير قدرات القوات العراقية وتسليحها وحماية الاجواء والاراضي والحدود العراقية".

وناشد، "الجميع الى التكاتف والعمل للعراق كل العراق وخدمة ابناء شعبه".

وطالب السيد عمار الحكيم "بالأسراع في اختيار رئيس الحكومة الانتقالية بالمواصفات المطلوبة والتحضير للانتخابات المبكرة بعيدا عن التدخلات الخارجية".

وكان البرلمان العراقي وبحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي صوت في جلسة استثنائية مساء امس الاحد على قرار برلماني يلزم الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش وذلك لانتهاء العمليات العسكرية وتحقيق النصر والتحرير وألتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان.

كما نص القرار البرلماني العراقي على "إلتزام الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة والتوجه بنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة؛ بسبب ارتكابها انتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق وقيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات بأعلى المستويات لمعرفة ملابسات القصف الأميركي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال 7 أيام من تاريخ هذا القرار.

وتأتي قرارات البرلمان العراقي هذه ردا على الجريمة النكراء التي قامت بها امريكا بحق القائدين الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس فجر الجمعة بعد قيامها باستهدافهما بضربة غادرة قرب مطار بغداد الدولي ادت الى استشهادهما وعدد من رفاقهما.

انتهى ع ص ** 2342