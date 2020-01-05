جثامين الشهيد سليماني ورفاقه الشهداء تصل الى طهران

وقد وصلت جثامين الشهداء قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي فی العراق ابومهدي المهندس والعميد حسين جعفري نيا والعقيد شهرود مظفري نيا والرائد هادي طارمي والنقيب وحيد زماني نيا.

وقد تم تشييع كبير لجثامين الشهداء هؤلاء اول امس السبت في الكاظمية وكربلاء والنجف وبعد وصولها الى البلاد فجر الاحد تم تشييعها في مراسم مهيبة في مدينة اهواز ومن ثم في مدينة مشهد المقدسة.

ومن المقرر ان يؤم قائد الثورة الاسلامية صباح الاثنين صلاة الجنازة على جثامين الشهداء ليتم من ثم تشييعها نحو ساحة "آزادي" (الحرية).

وسينقل جثمان الشهيد سليماني ظهر غد الى مدينة قم وبالتالي الى مدينة كرمان يوم الثلاثاء حيث يورى الثرى هناك.

ووفقا لاعلان الحشد الشعبي سيتم اجراء اختبار الـ "دي ان اي" لجثمان الشهيد ابومهدي المهندس ومن ثم ينقل الى النجف الاشرف لدفنه في مقبرة "وادي السلام".

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرات مسيرة بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة.

انتهى ** 2342