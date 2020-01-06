رضائي: ثأرنا لدعم الشهيد سليماني سيكون قاسيا

وقال رضائي، في كلمته مساء الاحد بمصلى طهران، ان العراق وجبهة المقاومة يمتلكان حق الدفاع عن النفس، حيث كان الفريق سليماني ضيفاً رسمياً واغتيل في العراق وليس هناك أسوأ من أفعال اميركا حيث انتهكت جميع القوانين الدولية وتريد إعادة الحياة لداعش وتبرير اميركا لعملية الاعتداء والاغتيال كذبة كبرى وسيفضح أمرها خلال الايام المقبلة.

واشار الى تأثيرات استشهاد الفريق قاسم سليماني على المعادلات الاقليمية، موضحاً ان الشعبين الايراني والعراقي وجبهة المقاومة يرون أنفسهم في مواجهة اعتداءات اميركا وقد تجاوز ترامب الخطوط الحمراء لجنوده ووضعهم أمام سلاح المقاومة وجعل قواته تعيش المرارة والعار وسيطردون من المنطقة.

وشدد أن على اميركا ان تدرك ان الانتقام الشديد قادم لامحالة.

وخاطب ترامب بالقول: كتبت في تويتر أنك حددت 52 هدفا لاستهدافها في ايران وهذا يعني أننا جادّون في انتقامنا من اميركا ولن نتراجع في مواجهة هذه التهديدات فقد هاجمتنا وشعبنا يمتلك حق الدفاع عن نفسه.

وقال، ان ترامب بدا بالمواجهة السياسية والحظر والان يهاجمنا ونحن ندافع بمنطق المقاومة. ان طريق الامن صعب وان ثارنا سيكون قاسیا ولكن بتدبير وسنواصل هذا الطريق ان شاء الله تعالى حتى عودة الاستقلال الكامل الى العالم الاسلامي وسنستمر ما دام الاميركيون لم يكفوا شرهم عن المنطقة.

انتهى ** 2342