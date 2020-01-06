٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٩:٣٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83622612
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قائد الثورة الإسلامية يقيم صلاة الميت على جثمان الشهيد سليماني وصحبه الابرار

قائد الثورة الإسلامية يقيم صلاة الميت على جثمان الشهيد سليماني وصحبه الابرار

طهران/ 6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أمّ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني وصحبه الابرار صباح اليوم الاثنين في جامعة طهران.

وأقيمت صلاة الجنازة على أرواح الشهداء السعداء الفريق سليماني وصحبه الابرار صباح اليوم الإثنين في جامعة طهران.

ويشار الى ان جثامين الشهداء شيعت يوم أمس السبت في مرقدي الامامين الكاظمين عليهما السلام وبغداد وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف كما شيعت الجثامين الطاهرة في مدن اهواز ومن ثم مشهد المقدسة وتشيع اليوم في العاصمة الايرانية طهران ومن ثم الى قم المقدسة ومنها الى مدينة كرمان لمواراة جثمان الشهيد قاسم سليماني الثرى في مسقط رأسه.    

وقد وصلت جثامين الشهداء قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي فی العراق ابومهدي المهندس والعميد حسين جعفري نيا والعقيد شهرود مظفري نيا والرائد هادي طارمي والنقيب وحيد زماني نيا فجر اليوم الى طهران.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرات مسيرة بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة وبأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

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