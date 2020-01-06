هنیه یصل الى طهران للمشاركة في تشييع شهداء المقاومة

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" هاتف وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" في وقت سابق معزيًا إياه باستشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني".

وأشاد هنية في تصريح وزعته حماس بدور الشهيد القائد في دعم المقاومة والوقوف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحطات.

وبدأت صباح اليوم الاثنين مراسم تشييع جثمان القائد سليماني بمشاركة حشود غفيرة من أهالي مدينة طهران الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي في قصف إرهابي أمريكي ومن المقرر ان يؤدي قائد الثوره الصلاة على جثمان الشهداء.

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