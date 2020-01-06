بدء مراسم تشييع جثمان القائد سليماني في طهران

ويؤمّ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني وصحبه الابرار في جامعة طهران.

وقد وصلت جثامين الشهداء قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي فی العراق ابومهدي المهندس والعميد حسين جعفري نيا والعقيد شهرود مظفري نيا والرائد هادي طارمي والنقيب وحيد زماني نيا فجر اليوم الى طهران .

وقد تم تشييع كبير لجثامين القائد سليماني وابو مهدي المهندس وصحبهما الابرار اول امس السبت في الكاظمية وكربلاء والنجف وبعد وصولها الى البلاد فجر الاحد تم تشييعها في مراسم مهيبة في مدينة اهواز ومن ثم في مدينة مشهد المقدسة.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرات مسيرة بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة.

انتهى** 2344