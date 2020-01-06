تشييع جثمان القائد سليمانى فى مدينة مشهد المحطة الثانية بعد أهواز

وشاركت حشود غفيرة من أهالي مدينة مشهد في موكب تشييع جثمان القائد الفريق قاسم سليماني ورفاقه الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي في قصف إرهابي أمريكي.

وانطلقت أول امس السبت مراسم تشييع رسمية لجثامين شهداء الجريمة الاميركية من الكاظمية ومنها الى كربلاء المقدسة والنجف الاشرف ومن ثم نقلت جثامين الشهداء الى مدينة مشهد المقدسة واليوم يتم تشييع جثمان الشهيد سليماني في العاصمة طهران، ومن ثم سينقل غدا الثلاثاء الى مدينة كرمان مسقط رأسه ليرقد هناك الى جانب رفاقه الشهداء استنادا الى وصيته.

في إعتداء أمريكي غاشم قامت طائرات بدون طيار تابعة للقوات الامريكية فجر يوم الجمعة الماضي باستهداف سيارة قائد قوة القدس اللواء "قاسم سليماني" و نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابومهدي المهندس" في العاصمة العراقية بغداد وهذه الجريمة البشعة التي استهدفت عدداً من رموز محور المقاومة أثارت سخط الملايين من أبناء الامة الاسلامية والعربية.

يذكر أن الشهيد الفريق "قاسم سليماني" (62 عاماً)، كان قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، وأما الشهيد "أبو مهدي المهندس" فقد كان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يشكل جزءا من القوات العراقية.

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