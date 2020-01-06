الملايين يشاركون في تشييع القائد سليماني في طهران

ورفع المشيعون صور قاسم سليماني وعلم الجمهورية الاسلامية مرددون شعارات الموت لأميركا والموت لاسرائيل.

وأعلن اليوم الاثنين عطلة رسمية في طهران حيث تقام مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني فيها وسوف ينتقل جثمانه الی مسقط رأسه كرمان.

وستقام صلاة الغائب علی جثمان الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبومهدي المهندس ورفاقهم بإمامة قائد الثورة الاسلامية آية الله الخامنئي في جامعة طهران.

تجدر الإشارة إلى أنّ شهداء العدوان الأميركي شُيّعوا السبت في مختلف المدن العراقية مثل كربلاء، الكاظمية والنجف الأشرف بمشاركة عشرات آلاف العراقيين.

و نقل المراسلون عن مشيعين أنّ قائد فيلق القدس الشهيد سليماني "من الشخصيات الإستثنائية التي يحبها كلّ الإيرانيين بمختلف تياراتهم".

يظن ترامب الجاهل الإرهابي أنه أحرق وأزال الجسم الطاهر لرمز النضال ضد الغطرسة والمساعد القوي للمضطهدين والمستضعفين، من قبل أمريکا بالقرب من مطار بغداد، لكن ما احترق في نار أحقاد ترامب هو الجانب المادي والفاني للحاج قاسم، الذي سيصيب ترامب في المقتل قريباً.

لكن النقطة الرئيسية هي أن الجانب الأبدي "للحاج قاسم" أي فكره الذي أشير إليه، سيبقی "خالداً"، وبالتأكيد سيعمل على هداية ودعم المحرومين والمضطهدين، أکثر تأثيراً من حياته الدنيوية، ويبدو أن السناتور الأمريكي "كريس مورفي" من ولاية "كونيتيكت" قد وصل إلی جزء من هذه الحقيقة الهامة، حين انتقد يوم الجمعة عمل دونالد ترامب الإرهابي أمام الصحفيين، وقال: "إن السؤال الذي نحتاج إلى طرحه على أنفسنا اليوم، هو ما إذا كان قاسم سليماني يمثل تهديدًا أكبر للولايات المتحدة كشخص حي أو شهيد؟".

وفي الحادث الوحشي لاغتيال الحاج قاسم سليماني، هذه هي النقطة الأكثر أهميةً والتي فهمها الكثيرون، لكن ترامب ومستشاريه لم يفهموها أو فهموها بعد فوات الأوان، وفي أي حال يجب أن يدفعوا ثمناً باهظاً لذلك، وهو الثمن الذي يمكن أن يغير مجرى التاريخ الأمريكي المعاصر، لأن إيران يجب أن تلبي مطلب شعبها بشکل حازم وساحق إن شاء الله، مهما کانت التداعيات.

انتهى