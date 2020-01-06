هنية: مشروع المقاومة لن يضعف وسيستمر

و قال هنية اليوم الإثنين "أتينا من فلسطين لنقدم التعازي الى سماحة القائد السيد علي خامنئي والجمهورية الإسلامية بشهادة الفريق سليماني".

ولفت هنية في كلمة له إلى أن الشهيد سليماني قدم لفلسطين والمقاومة ما وصلت إليه من قوة واقتدار، مضيفاً أن "روح الاجرام الأميركية هي التي أعطت الغطاء للجرائم الاسرائيلية في فلسطين وخارجها".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس : جريمة اغتيال الفريق سليماني تعبّر عن روح البلطجة والعنجهية والاجرام للولايات المتحدة.

وشدد هنية على استمرار نهج المقاومة في المنطقة وقال: مشروع المقاومة على ارض فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني الاميركي لن يضعف وسيستمر. مشروع المقاومة على ارض فلسطين سيستمر حتى دحر المحتلين. مشروع المقاومة بأرض فلسطين وفي المنطقة لن يضعف ولن يتراجع والاغتيالات تزيدنا قوة من اجل تحرير القدس.

ووصف الفريق سليماني بـ"شهيد القدس"، مضيفًا: الشهيد القائد سليماني الذي ضحى حياته من اجل دعم المقاومة واسنادها، هو شهيد القدس.

وتابع: المقاومة التي انتصرت في لبنان وفي غزة ستنتصر ضد المشروع الصهيوني.

و وصلت جثامين الشهداء قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي فی العراق ابومهدي المهندس والعميد حسين جعفري نيا والعقيد شهرود مظفري نيا والرائد هادي طارمي والنقيب وحيد زماني نيا فجر اليوم الى طهران. وأمّ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني وصحبه الابرار صباح اليوم الاثنين في جامعة طهران.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرات مسيرة بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة وبأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

انتهى** 1453**