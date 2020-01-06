سنثأر لدماء شهداء المقاومة من أمريكا

وأضاف اللواء إسماعيل قاآني اليوم الاثنين: نتعهد بمواصلة طريق ونهج الشهيد سليماني بنفس الحزم وبالاعتماد على الباري تعالى، وفي مقابل استشهاده، سنتخذ العديد من الخطوات لطرد امريكا من المنطقة في ظل توجيهات قائد الثورة الاسلامية.

بدوره اعتبر قائد القوات الجوية فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، أن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون كافياً للثأر للشهيد قاسم سليماني .

وأضاف العميد أمير علي حاجي زادة أن الثأر للشهيد سليماني لن ينتهي بإطلاق بضعة صواريخ أو إسقاط طائرات مسيرة، وحتى بمقتل ترامب ، لأن هذه الأمور لاتساوي دم الشهيد.

وأكد أن الثأر لدماء الشهيد سليماني، هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة بالكامل ، مشدداً على ضرورة كف شر أمريكا عن الشعوب المظلومة في المنطقة .

و استشهد، فجر يوم الجمعة الفائت، قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما بغارة اميركية ارهابية على طريق مطار العاصمة العراقية بغداد

وشاركت حشود مليونية من أهالي العاصمة الإيرانية طهران في مراسم تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي في قصف إرهابي أمريكي بأمر من ترامب.

انتهى** 2344