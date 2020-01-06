ابنة الشهيد سليماني: اسم الحاج سليماني يهز عروش الصهيونية ونظام الهيمنة

واضافت زينب سليماني اليوم الاثنين في مراسم تشييع والدها القائد سليماني بجامعة طهران أن قادة المقاومة سيستمرون في مسيرة الشهيد سليماني والشهيد المهندس لتصدي أي مخطط امريكي وقادرون على اسقاط مؤامرة الاعداء وأن فكر الشهيد سليماني وحد صفوف المقاومة ووحد أيضاً المحور برمته.

وأعلنت ابنة الشهيد سليماني متوجهة الى ترامب الذي وصفته بلاعب القمار كما كان يسميه والدها: إن محاولاتك الشريرة ببث الفرقة والخلاف بين الشعبين الإيراني والعراقي قد باءت بالفشل، وأن إراقة دماء المجاهدين العظيمين تسبب في المزيد من ترسيخ الأواصر والعلاقات التاريخية بين البلدين والمزيد من الكراهية الأبدية لأمريكا.

وقالت زينب"إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأميركا، مؤكدةً أن قادة المقاومة في المنطقة قادرون على إسقاط مؤامرة الأعداء.

كما أضافت ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني.

وشارك اليوم حشود غفيرة في تشييع جثماني الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس وجثامين رفاقهما الشهداء في طهران، بعد تشييع مليونيّ في مدينتي أهواز ومشهد ، وسينقل بعدها إلى كرمان حيث سيتم دفن سليماني إلى جانب رفاقه الشهداء بحسب وصيته.

أمّا جثمان نائب رئيس الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس، فانتقل إلى إيران لإجراء فحص الحمض النووي ثمّ سيرجع إلى النجف الأشرف حيث سيدفن في مقبرة وادي السلام.

شهداء العدوان الأميركي شُيّعوا السبت الماضي في مختلف المدن العراقية مثل كربلاء، الكاظمية والنجف الأشرف بمشاركة عشرات آلاف العراقيين.

الجدير ذكره أن ابنة الشهيد الفريق قاسم سليماني معروفة بنضالها ونشاطها الكبير بالرغم من صغر سنها.

انتهى