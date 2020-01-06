السفراء الأجانب يشاركون في مراسم تشييع جثمان القائد سليماني

ومن السفراء الذين شاركوا في مراسم تشييع شهداء المقاومة، السفير الفلسطيني "صلاح الزواوي" و السفير التركي "دريا أورس" والسفير الأفغاني "عبد الغفور ليوال" و السفير العراقي "سعد عبدالوهاب جواد قنديل" والسفير السوري "عدنان حسن محمود" ، والقائم باعمال السفارة العمانية وسفراء أوزبكستان و أذربيجان وغينيا بيساو وغيرهم من السفراء.

وشاركت اليوم حشود غفيرة في تشييع جثماني الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس وجثامين رفاقهما الشهداء في طهران، بعد تشييع مليونيّ في مدينتي أهواز ومشهد ، وسينقل بعدها إلى كرمان حيث سيتم دفن سليماني إلى جانب رفاقه الشهداء بحسب وصيته.

شهداء العدوان الأميركي شُيّعوا السبت الماضي في مختلف المدن العراقية مثل كربلاء، الكاظمية والنجف الأشرف بمشاركة عشرات آلاف العراقيين.

و أمّ قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني وصحبه الابرار صباح اليوم الاثنين في جامعة طهران.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرات مسيرة بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة وبأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

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