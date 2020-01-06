استشهاد القائد سليماني بمثابة إعلان الحرب على الأمة الإسلامية

في أعقاب الجريمة الإرهابية الأمريكية باستشهاد القائد الفريق الحاج قاسم سليماني، أصدرت الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة بيانا اليوم الاثنين جاء فيه: لقد أثبتت أمريكا، مرة أخرى نزعتها الاستكبارية الهمجية و الإجرامية بتنفيذ العملية الإرهابية ضد قادة المقاومة.

وأضاف البيان: لقد كان الحاج قاسم سليماني قائد فيلق القدس، العامل الرئيس في حماية أمن الأراضي الإسلامية وقائد الكفاح ضد الإرهابيين الداعشيين ومحبوب قلوب الأمة الإسلامية وجبهة المقاومة في جميع الدول الإسلامية، وان استشهاده لايعني شهادة شخصية عسكرية وتنتهي بقتل شخص عسكري من الجانب الآخر، من الواضح أن شهادته هي إعلان حرب وفتنة ضد جبهة المقاومة وأمة الإسلام.

وأضاف بيان مجلس خبراء القيادة، أن هذا الاغتيال الجبان حدث في أرض العراق الإسلامية وعلى يد مرتزقة احتلوا هذا البلد، وبالتالي فهو انتهاك صارخ للأمة الإسلامية، وأن وجود الكفار وفقا للتعاليم الإسلامية، وإنشاء قواعد عسكرية في الأراضي الإسلامية ممنوع ويجب محاربته.