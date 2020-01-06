البدء بإعداد آلية لإخراج القوات الأجنبية من العراق

وقال خلف في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية أعدت آلية للبدء بإخراج القوات الأمريكية من العراق، فيما سيقتصر عمل قوات التحالف الدولي على المشورة والتسليح والتدريب فقط، وقواته المسلحة ستخرج”.

و أشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن “الحكومة العراقية قيدت حركة التحالف الدولي بريا وجويا ولا يسمح لهم بالحركة”.

وأضاف أن “الأمريكان قاموا بعمليات فردية دون علم القيادة العامة للقوات المسلحة”، لافتا إلى أن “الضربات الأمريكية الأخيرة حماقة لا يمكن السكوت عليها”.

وتابع أن “قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني كان ضيفا لا يمكن استهدافه لان وجوده شأن عراقي”.

وأشار إلى أن “تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعقوبات غير صحيحة وستتعاون الحكومة العراقية مع الأمريكان اقتصاديا”، لافتا إلى أن “دولًا اجنبية رفضت اي عقوبات مفترضة على العراق”.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني، وايضا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركيةبقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني/يناير).

انتهى