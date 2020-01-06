٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:٥١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83623427
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على هامش تشييع جثمان القائد سليماني

ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز بلحاظ الأمن القومي

ربيعي: السكوت على جرائم امريكا لايجوز بلحاظ الأمن القومي

طهران/ 6 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن إيران لم ترد بعد على الجريمة الأمريكية، أعتقد أن ما حدث في البرلمان العراقي أمس كان ردا مناسبا ضد الولايات المتحدة، كما أننا نعتقد أن السكوت على جرائم أمريكا لايجوزبلحاظ الأمن القومي.

وفي مراسم تشييع القائد الفريق قاسم سليماني ورفاقه الشهداء اليوم الاثنين، وصف علي ربيعي، المشاركة الملحمية للشعب في هذه المراسم المليونية بأنها مهمة وقيمة، وقال: أن حضور الشعب في تشييع جثمان القائد سليماني كان واسعا وكبيرا جدا بحيث اعتقدت أن القائد سليماني لم يستشهد وأنه لازال حيا يرزق بيننا، موضحا أن دم سليماني سيكون مؤثرا كما كان في حياته.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرات مسيرة بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة وبأوامر من ترامب.

انتهى

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