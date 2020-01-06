مجلس الوزراء العراقي يقيم مجلسا تأبينيا للقادة الشهداء

و أقام مجلس الوزراء العراقي في بغدادمجلسا تأبينيا للقادة الشهداء الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفاقهما.

واستقبل عادل عبدالمهدي في المراسم المسؤولين العسكريين وغير العسكريين والزعماء السياسيين واعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء الاجانب المقيمين في العراق واعضاء البرلمان ورؤساء العشائر والشخصيات كما حضر المراسم الرئيس العراقي برهم صالح.

كما حضر المراسم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الوزراء العراقي السابق الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي .

واقيمت مراسم العزاء في انحاء المدن العراقية بمناسبة استشهاد قادة المقاومة من قبل مجموعات المقاومة الاسلامية والتيارات السياسية والاجتماعية العراقية.

كما اقام مكتب السيد عمار حكيم رئيس تيار الحكمة الوطنية عصر اليوم مراسم العزاء بهذه المناسبة.

هذا وانطلقت مسيرات مليونية ومن عدة محاور في العاصمة طهران صباح اليوم الاثنين، للمشاركة بمراسم تشييع قائد فيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وعددا من رفاقهما.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرات مسيرة بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة وبأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.



انتهى** 1453