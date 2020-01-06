شخصيات جزائرية تعزي باستشهاد الفريق قاسم سليماني

ولدى اللقاء مع السفير الايراني في الجزائر "حسين مشعلجي زاده"، نوهت هذه الشخصيات الجزائرية الحزبية بالدور البارز للفريق قاسم سليماني في مكافحة الارهاب والجشع والتطلعات التوسعية للكيان الصهيوني في المنطقة، مؤكدة ان مسيرته ستبقى مستمرة.



وصرحت، ان الفريق قاسم سليماني قد أسس "منهاجا" خالدا في مدرسة المقاومة ومكافحة المخططات الاستعمارية والارهابية والصهيونية؛ مشددة ان "منهاج الفريق قاسم سليماني" سيبقى قائما مستمرا ومثلما كان لحياته الطيبة وجهاده الدؤوب ثمرات ونتائج واسعة النطاق عمت على شعوب المنطقة ولا يمكن إنكارها، فقد أوقدت شهادته جذوة الأمل لتبشر بطرد القوات الأجنبية من المنطقة.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني، بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" وعدد آخر من مرافقيهم اثر هجوم اجرامي شنته وزارة الدفاع الأميركية بطائرات مسيرة وبأمر من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني/يناير).

انتهى**أ م د