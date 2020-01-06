البصرة تستقبل غدا جثمان الشهيد ابومهدي المهندس

ونقل مراسل "ارنا"، اليوم الاثنين، عن مصدر مطلع في مطار البصرة قولة ان جثمان الشهيد ابو مهدي المهندس سيعاد غدا الثلاثاء من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى محافظة البصرة؛ مؤكدا ان الاستعدادات اللازمة اجريت لاقامة مراسم استقبال رسمية وشعبية لجثمان الشهيد هناك.

و وفقا للبرامج المعلنة مسبقا، فإن الجثمان الطائر للشهيد ابومهدي المهندس سيوارى الثرى في مقبرة "وادي السلام" بمحافظة النجف الاشرف وبجوار مرقد الامام (علي عليه السلام).

وشارك في مراسم التشييع المهيبة للشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما، التي انطلقت منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين من جامعة طهران باتجاه ساحة الحرية في طهران، الملايين من ابناء الشعب الايراني وهي لازالت مستمرة على ان يتم نقل هؤلاء الشهداء بعدها الى محافظة قم المقدسة وسط مراسم ملحمية اخرى بمشاركة الحشود المليونية في هذه المحافظة المقدسة.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

انتهى ** ح ع