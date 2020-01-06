ظريف : هل رايت ولو لمرة هذا "البحر البشري"؟

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان ظريف اظاف في خطابه للرئيس الامريكي : هل لازلت تتصور بأنك قادر على كسر ارادة هذا الشعب العظيم؟!

وشدد وزير الخارجية في تغريدته اليوم : لقد بدأت نهاية تواجد الكيان الامريكي في منطقة غرب اسيا.

واقيمت اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة صباحا، مراسم تشييع ملحمية للشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما، بدءاً من جامعة طهران باتجاه ساحة الحرية في طهران، بحضور ملايين المعزين، وستنقل جثامين هؤلاء الشهداء بعدها الى محافظة قم المقدسة وسط مراسم ملحمية اخرى بمشاركة الحشود المليونية في هذه المحافظة المقدسة.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس ومرافقيهما في هجوم جوي اميركي غادر (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

انتهى ** ح ع