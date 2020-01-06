البرلمان يرد على العمل الارهابي الاميركي بصفة "عاجل جدا"

وأضاف عباسي في تصريح له اليوم الاثنين، ان مجلس الشورى الاسلامي قام بصياغة مشروع هذا القانون بصفة "عاجل جدا" تلبية لنداء سماحة قائد الثورة الاسلامية ومطالب أبناء الشعب الإيراني الثوري، ردا على المغامرات الارهابية الرذيلة لأميركا في اغتيال القائد الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه.
وأكد، ان الاجراء الأميركي الأخير لا يعد عملا ارهابيا من وجهة نظر هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي فحسب، بل انه يصنف ضمن "الارهاب الحكومي" بحسب رأي ساسة معظم دول العالم؛ مؤكدا ان المصادقة على مشروع هذا القانون بصفة "عاجل جدا" يضفي عليه مزيد من الطبيعة القانونية.
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طهران/ 6 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي "اسد الله عباسي"، ان مجلس الشورى الاسلامي وضع على رأس جدول أعمال جلسته المفتوحة غدا الثلاثاء، المصادقة بصفة "عاجل جدا" على مشروع قانون اعده في الرد على العمل الارهابي الاميركي الأخير.
وأضاف عباسي في تصريح له اليوم الاثنين، ان مجلس الشورى الاسلامي قام بصياغة مشروع هذا القانون بصفة "عاجل جدا" تلبية لنداء سماحة قائد الثورة الاسلامية ومطالب أبناء الشعب الإيراني الثوري، ردا على المغامرات الارهابية الرذيلة لأميركا في اغتيال القائد الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه.
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