البرلمان يرد على العمل الارهابي الاميركي بصفة "عاجل جدا"

وأضاف عباسي في تصريح له اليوم الاثنين، ان مجلس الشورى الاسلامي قام بصياغة مشروع هذا القانون بصفة "عاجل جدا" تلبية لنداء سماحة قائد الثورة الاسلامية ومطالب أبناء الشعب الإيراني الثوري، ردا على المغامرات الارهابية الرذيلة لأميركا في اغتيال القائد الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه.

وأكد، ان الاجراء الأميركي الأخير لا يعد عملا ارهابيا من وجهة نظر هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي فحسب، بل انه يصنف ضمن "الارهاب الحكومي" بحسب رأي ساسة معظم دول العالم؛ مؤكدا ان المصادقة على مشروع هذا القانون بصفة "عاجل جدا" يضفي عليه مزيد من الطبيعة القانونية.

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