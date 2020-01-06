وصول الجثمان الطاهر للشهيد سليماني ورفاق دربه الى قم المقدسة

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان الحشود المليونية من اهالي قم المقدسة تستعد لاحتضان هؤلاء الشهداء، وذلك بعد تاخير استغرق ساعات في البرامج المحددة نظرا للتشييع منقطع النظير الذي اقيم لهم صباح اليوم في العاصمة طهران.

واقيمت اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة صباحا، مراسم تشييع ملحمية للشهيدين الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما، بدءاً من جامعة طهران باتجاه ساحة الحرية في طهران، بحضور ملايين المعزين.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس ومرافقيهما في هجوم جوي اميركي غادر (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

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