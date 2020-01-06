اداء مراسم زيارة السيدة المعصومة (س) لجثمان الشهيد سليماني ورفاق دربه

وتاتي هذه المراسم قبل انطلاق مراسم التشييع الملحمية بحضور الحشود المليونية من اهالي قم المقدسة لجثامين هؤلاء الشهداء الابرار وذلك على غرار مواطنيهم في كل من اهواز ومشهد المقدسة وطهران الذين جسدوا ظاهرة جماهيرية فريدة عبر تشييعهم القادة شهداء المقاومة.

يذكر ان مراسم زيارة السيدة المعصومة (س) للشهيد سليماني ورفاق دربه مساء اليوم، اقيمت بمشاركة مراجع الدين الاجلاء اية الله الشيخ ناصر مكارم شيرازي واية الله الشيخ نوري همداني واية الله الشيخ جعفر سبحاني واية الله السيد علوي كركاني، الى جانب حشد غفير من العلماء ورجال الدين.

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