السفير الايراني في لندن يدين الأكاذيب المفتعلة لصحيفة بريطانية

وفي تغريدة له اليوم الاثنين، طالب بعيدي نجاد المسؤولين البريطانيين بمواجهة هذه "الدعايات الحاقدة".

وزعمت الصحيفة في عنوانها الرئيسي اليوم الاثنين، بأن "إيران تهدف لقتل القوات البريطانية". ونقلت تايمز عن مصدر لم تسميه ولم يكشف عن هويته حسب مزاعمها والذي ادعت بأنه من كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري قوله بأن، "القوات البريطانية قد تسقط ضحايا على هامش الهجوم على القوات الأمريكية".

وأكد بعيدي نجاد في تغريدته: انني سأطلب من المسؤولين البريطانيين المعنيين باتخاذ الاجراءات اللازمة وعلى وجه السرعة للحد من نشر دعايات كاذبة وحاقدة كهذه لا سيما في هذه الحقبة بالغة الحساسية.

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