السيد عمار الحكيم يقيم مجلس عزاء على ارواح الشهداء سليماني ورفاقه

وشهد المجلس الذي أقيم في مكتب السيد عمار الحكيم في بغداد، حضورا منقطع النظير شارك فيه سفير الجمهورية الاسلامية في العراق ايرج مسجدي وعدد كبير من الزعماء والقادة السياسيين والعسكريين العراقيين ووزراء وشخصيات حكومية وغير حكومية، كما حضر المجلس عدد كبير من علماء الدين من المسلمين وغير المسلمين وشيوخ عشائر ونخب ثقافية ومجتمعية.

وكان في استقبال المعزين رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم وزعيم تحالف الفتح ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي هادي العامري حيث قدمت جموع المعزين التعازي الحارة لهما.

وأستشهد القائدان البطلان الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس فجر الجمعة الماضي اثر اعتداء امريكي غادر قامت به طائرة أمريكية مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي ادى الى استشهادهما وعدد من رفاقهما.

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