رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية يعزي باستشهاد الفريق سليماني

وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لحرس الثورة الاسلامية اليوم، ان غراسيموف وصف حادث الاغتيال الذي اقدمت عليه امريكا داخل الاراضي العراقية بانه انتهاك للقوانين الدولية.

كما نوه رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الروسية في برقيته الى اللواء باقري، بشخصية الشهيد سليماني لكونه قائدا فهيما وبارزا في منطقة الشرق الاوسط؛ مثمنا دور هذا الشهيد العظيم في مكافحة الارهاب الدولي.

واستشهد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس ومرافقيهما في غارة جوية اميركية غادرة (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

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