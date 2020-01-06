٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٥١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83623860
٠ Persons

سمات

ظريف: الشعب الايراني رد اليوم بحزم على تهديدات ترامب

ظريف: الشعب الايراني رد اليوم بحزم على تهديدات ترامب

طهران / 6 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الشعب الايراني رد اليوم بحزم على تهديدات ترامب.

وفي تغريدة له اليوم الاثنين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف ان الشعب الايراني بمشاركته الملحمية في مراسم تشييع القائد قاسم سليماني قد رد بحزم على تهديدات ترامب.

ونشر ظريف صورا عن المسيرات المليونية للشعب الايراني في تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد قوات "القدس" لحرس الثورة الاسلامية وكتب: ان ترامب الذي يتهم ايران بانتهاك القوانين الدولية هدد ايران حتى بجرائم الحرب مثل اللجوء الى القوة والرد غير المتكافئ وقصف المواقع الثقافية.

واضاف: ان الشعب الايراني رد اليوم على هذه التهديدات، فهل مازال يامل بتخويف هذا الشعب ؟ وهل يعلم انه جعل اميركا نظاما متمردا.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 9 =