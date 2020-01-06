نيجرفان بارزاني يعزي قائد الثورة باستشهاد سليماني

وقال رئيس الإقليم في برقيته: "إن حادثة فقدان القائد الحاج قاسم سليماني هي محل أسف وقلق بالغين لدى حكومة وشعب إقليم كوردستان".

وأضاف: "لقد كان (سليماني) رفيقاً معنا ضد الدكتاتورية وداعماً لنا وفي خندقنا ضد تنظيم داعش الإرهابي، بحيث أن جميع المسؤولين في العراق واقليم كوردستان اشادوا مرارا بجهوده وتضحياته".

وقدم بارزاني باسمه واسم شعب كوردستان العراق التعازي لسماحة قائد الثورة ولاسرة سليماني الكريمة، داعيا الباري تعالى أن يدخله فسيح جنانه.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرات مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

انتهى ** 2342