نائب عراقي يؤكد بدء الانسحاب الامريكي من العراق ويكشف عن مبادرة من 60 دولة

وقال فدعم في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، انه "بدأ الانسحاب الامريكي من العراق منذ ساعات".

واضاف فدعم، ان "60 دولة اعربت عن استعدادها لتعويض اي خلل يحصل بانسحاب امريكا ودعم العراق اقتصاديا وعسكريا".

وكان البرلمان العراقي قد صوت أول أمس الأحد على إخراج القوات الأجنبية من البلاد ردا على الجريمة النكراء التي قامت بها امريكا بحق القائدين الشهيدين اللواء قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس فجر الجمعة بعد قيامها باستهدافهما بضربة غادرة قرب مطار بغداد الدولي ادت الى استشهادهما وعدد من رفاقهما.

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