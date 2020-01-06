السيد مقتدى الصدر يرد على تهديدات ترامب بالعقوبات ضد العراق

وخاطب السيد الصدر في تغريدة له على (تويتر)، ترامب قائلا : "أتهدد شعبا (بالجوع) يا ابن الملاهي؟، أتهدد شعباً (بالحصار) يا ابن صالات القمار؟، أتهدد شعباً (بالعقوبات) يا ابن النوادي الليلية؟، أتظن.. أن أموال الحجاز تنفعك؟، أتظن.. أن الخونة سينفعونك؟، أتظن.. أن ترسانتك الحربية ستجدي نفعاً؟، أتظن.. أن جواسيسك سيخبرونك؟، كلا.. ورب الراقصات إن بيتك أوهن من بيت العنكبوت وإن سلاحك اضعف من وخزة البعوض".

وأضاف السيد الصدر، أن "صوتك وتغريدك أنكر من صوت الحمار، وتذكر أن الذباب قتل الطاغوت وأن الطير قد أهلك أبرهة وأن القمل قد دمر الظلمة أفنسيت (فيتنام)!؟ أم أنك اشتقت الى وحل آخر؟! والله ستجد جندا لا قبل لك بهم وجحافل أولها في البصرة وآخرها في دهوك متصلات بله".

وتابع، : "اليوم، بانت نواياكم فمن يدعي التحرير بالأمس اليوم يريد تركيع الشعب ومن أراد بالأمس أن يكسب حب الشعب فاليوم سيخرج مذموما مدحوراً".

وشدد قائلا : "يا ترامب ! إن تجرأت على بلد المقدسات.. فأنا لك ولو أردت نصيحتي.. فلا تكن كسلفك.. وإلا ستندم ونحن طلاب سلام إن استسلمتم.. ونحن طلاب حرب إن حاربتم.. وقد خبرتمونا".

وأردف، : "ترامب إن عُدت عدتُ والبادئ أظلم... ولكم الويل مما تصفون".

وكان ترامب، هدد أول أمس الأحد بفرض عقوبات على العراق بعدما صوت البرلمان العراقي على أخراج القوات الامريكية من البلاد.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي، لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي، لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

وأضاف إنه "إذا طالب العراق برحيل القوات الامريكية ولم يتم ذلك على أساس ودي، سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا، ستكون عقوبات إيران بجوارها شيئا صغيرا".

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