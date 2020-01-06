انتهاء مراسم التشييع التاريخية لشهداء المقاومة في مدينة قم

ورغم البرد شهدت مراسم التشييع حضورا مليونيا من اهالي مدينة قم المقدسة رافقتها مشاهد ربما تكون غير مسبوقة في المدينة على مدى تاريخها من حيث كثافة الحضور.

ونظرا للحضور الجماهيري الهائل في الطريق الواصل بين مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" ومسجد جمكران البالغ طوله 8 كيلومرات، فقد استغرقت مراسم التشييع اكثر من 10 ساعات لوداع قائد قوات "القدس" الفريق قاسم سليماني ورفاقه الابرار.

وفور وصول جثامين الشهداء الى مسجد جمكران ارتفعت النداءات من المشاركين في المراسم بالثار للجريمة الغادرة التي ارتكبتها اميركا باغتيال هؤلاء الشهداء.

وفي ختام المراسم تقرر نقل جثمان الشهيد سليماني الى طهران لنقله من ثم الى كرمان مسقط راسه لتشييعه ودفنه اليوم الثلاثاء.

كما سيتم نقل جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابومهدي المهندس من طهران الى ابادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران لتشييعه الى شلمجة ومنها الى البصرة.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة في محيط مطار بغداد فجر الجمعة.

انتهى ** 2342