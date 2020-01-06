مسيرات حاشدة في اليمن تدعو للرد على اغتيال الشهداء القادة سليماني ورفاقه

واوردت "المسيرة نت" انه في ختام المسيرة، أكّد المشاركون أنّ إغتيال قائدين من قادة المسلمين هو عدوان سافر على كلّ الأمة، ما يعطي لها الحق بالرد على هذه الجريمة ومواجهة الغطرسة الأميركية.

كما شددوا على أن الوفاء للشهداء يحتم العمل بكل الوسائل المتاحة على إخراج القوات الأميركية من المنطقة.

وشهدت محافظةُ صعدة اليمنية تظاهرةً حاشدةً منددةً بجريمةِ اغتيال سليماني والمهندس وحمل المتظاهرون صور الشهيدين القائدين ورددوا هتافات تصف اميركا بالارهاب وتدعو الى الانتقام من القتلة.

كما شددت التظاهرة على وحدة الصف في مواجهة الاعداء وعلى رأسها اميركا والكيان الصهيوني.

انتهى ** 2342