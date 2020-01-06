مترو طهران نقل 3 ملايين شخص للمشاركة في مراسم تشييع شهداء المقاومة

وقال نوبخت في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاثنين انه تم نقل مليونين و 950 الف شخص من المشاركين في مراسم تشييع جثامين الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه الشهداء بواسطة الخطوط السبعة لمترو طهران.

واشار الى ان نقل الركاب بالمترو كان مجانا منذ بداية المراسم حتى نهايتها واضاف، انه تم تقليل الفترة الزمنية بين كل قطارين الى دقيقتين وتم استخدام 115 قطارا اضافيا لنقل الركاب في الخطوط السبعة للمترو.

يذكر ان مراسم تشييع مليونية جرت صباح الاثنين في العاصمة طهران لقائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الشهيد ابومهدي المهندس ورفاقهما الابرار الشهداء.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

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