وزير الاتصالات: الاجواء الافتراضية اصبحت جحيما للارهابيين المتأنقين

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب آذري جهرمي الاثنين: ان الاجواء الافتراضية اصبحت جحيما للارهابيين المتانقين.

واضاف: هنالك ضغوط على الشركات الاميركية لفرض رقابة شديدة على ردود الفعل تجاه جريمته (جريمة ترامب) وكذلك حذف التعليقات (Comments) وكذلك عدم تفعيل التاجات (Tages) في قناته الاجتماعية الشخصية.

وتابع وزير الاتصالات: ارى من الجدير ان اذكّره بطبس وهو الذي لا يعرف التاريخ جيدا حيث لم يتمكنوا من مقارعة رمال الصحراء الايرانية.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

انتهى ** 2342