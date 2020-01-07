قائد تعبوي: مراسم تشييع جثمان القائد الشهيد سليماني استفتاء حقيقي اذهل العالم

وقال العميد آبنوش في كلمته خلال مراسم تابين للشهيد سليماني اقيمت في مدينة ملاير بهمدان غرب ايران الاثنين، ان الخبراء والمحللين والذين يرصدون هذا الحضور الجماهيري منقطع النظير قد ادركوا اي خطا استراتيجي ارتكبته اميركا وان كل ذلك قد صب في صالح جبهة المقاومة.

واعتبر هذه المراسم بانها بمثابة تجديد بيعة الجماهير والاعلان عن الوفاء والوعي والبصيرة والاعلان عن المطالبة بالثار لدم الشهيد القائد سليماني.

واكد بانه علينا توفير الظروف لطرد اميركا من المنطقة واضاف، ان ثارنا التالي هو القضاء على الكيان الصهيوني والذي سيحدث من قبل جبهة المقاومة وفي ظل ولاية الفقيه.

وقال العميد آبنوش، ان لنا من امثال الحاج قاسم لا نعرفهم كالعميد اسماعيل قاآني (القائد الجديد لقوات القدس التابعة للحرس الثوري).

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

انتهى ** 2342

انتهى ** 2342