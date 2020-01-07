مجلس الشورى الإسلامي يصادق على قانون يصنف البنتاغون منظمة إرهابية

في الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء، وافق 233 نائبا حاضرا في جلسة البرلمان على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون بصفة عاجلة جدا، يدعو لتعديل نص قانون الاجراء المضاد لامريكا وذلك إثر جريمة اغتيال قائد قوات القدس للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني.

وبذلك تم تعديل قانون الاجراء المضاد الذي تم اقراره من قبل مجلس الشورى الاسلامي(البرلمان) في تاريخ 23 ابريل/نيسان 2019 والمصنفة بمقتضاه القيادة المركزية الاميركية في المنطقة "سنتكوم" كمنظمة ارهابية، وذلك ردا على إدراج اميركا الحرس الثوري على لائحة "الارهاب" حينئذ.

ووافق نواب المجلس بالاجماع على تعديل نص قانون الاجراء المضاد عبر إدراج كافة أعضاء وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" والشركات والمؤسسات التابعةلها والقادة والمتورطين بجريمة إغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني، وذلك قبل عبارة القيادة المركزية الاميركية" سنتكوم" والقوات والمنظمات والمؤسسات التابعة لها بنص القانون.

كما ألزم القانون الحكومة الايرانية بتعزيز البنية الدفاعية لقوات القدس التابعة للحرس الثوري، عبر استقطاع مبلغ 200 مليون يورو من احتياطي الصندوق الوطني للتنمية.

انتهى