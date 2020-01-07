بدء أعمال منتدى طهران للحوار الإقليمي

ويشارك في المنتدى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي والسفير الإيراني السابق في موسكو مهدي سنائي ومساعد وزير الخارجية محمد إبراهيم طاهريان والمدير العام لشؤون اوراسيا بوزارة الخارجية غلام رضا باقري مقدم وسفير إيران السابق لدى المملكة العربية السعودية حسين صادقي.

كما حضر المنتدى العديد من الشخصيات السياسية الإيرانية والأجنبية بمن فيهم السفير الإيراني السابق في السعودية محمد رضا بهرامي والسفير الإيراني السابق في المغرب محمد مسجد جامعي ومساعد وزير الخارجية المدير العام للشؤون الأفريقية، محمد آقا جعفري ونائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية غلام رضا انصاري، والسفير الروسي لدى طهران "ليفان جاغاريان" والسفير الفلسطيني صلاح الزواوي ومدير مركز العولمة و السفير النرويجي في طهران.

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