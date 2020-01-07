بن علوي: نعمل على تحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة

وأضاف بن علوي في منتدى طهران للحوار الإقليمي المنعقد بمكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء : في البداية أتقدم بأحر التعازي إلى أخي العزيز محمد جواد ظريف، بمناسبة شهادة القائد قاسم سليماني.

وقال : نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع، القائد سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه وأن يرحم جميع الشهداء.

وصرح وزير الخارجية العماني: يسعدني أن أكون جزءا من هذا الجهد المشترك من خلال منتدى حوار طهران لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، وأنا واثق من أن إيران تتقدم باتجاه تحقيق الأمن، وبذلت هذه الجهود باستمرار، نحن في سلطنة عمان شركاء مع إيران في هذه الجهود، حققت هذه الشراكة حتى الآن أهم الخطوات.

وأشار بن علوي: إذن هذا جهد تم تحقيقه وما كان ليحدث لو لم تكن الحكمة في القيادة الإيرانية، ونحن نعتقد أن هذا الجهد والحكمة سيستمران، إن ما نواجهه سيتحقق في المستقبل من خلال حكمة القيادة الإيرانية وبراعتها.

يتبع..