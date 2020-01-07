الجهاد الاسلامي: الشهيد سليماني كرس حياته للقضية الفلسطينية

وأضاف حبيب لمراسلنا، نعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونعزي أنفسنا نحن في فلسطين على غياب هذا الرجل الذي سخر كل حياته للقضية الفلسطينية ودعم المقاومة الفلسطينية".

وتابع "نسأل الله الرحمة له ولرفاقه الذين رفضوا الوجود الأمريكي والهيمنة الأمريكية وقاوموا الوجود الأمريكي في العراق".

ووجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي رسالة للولايات المتحدة الامريكية قائلا "إنها ستكون الخاسر الأكبر من ارتكاب جريمة اغتيال القائد سليماني هي والكيان الصهيوني".

وأردف قائلا"نحن على يقين أن هذه العملية نفذت مصالح الكيان الصهيوني ربما الكيان هو من قام بتنفيذها بالغطاء الأمريكي، نحن نقول إنهم خاسرون والباقي هو شعبنا وقضيتنا والنصر حليفا ان شاء الله".

وشدد أن "محور المقاومة تأسس نتيجة قناعات وفكر رباني وقام على معاداة الظالمين والمستكبرين ونصرة المستضعفين والقضية الفلسطينية التي هي قضية الامة المركزية".

وقال "نحن على يقين بأن استشهاد قائد أو مجاهد لا يمكن أن يحرف البوصلة عن اتجاهها الصحيح، فإيران وكل المحور والمقاومين والرافضين لهذه الهيمنة الامريكية والوجود الصهيوني والصهيوأمريكي بكل تأكيد سيستمرون والمعركة تتسع وتحتدم ولهيبها يزداد والنصر حليفنا بالنهاية".

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