ظريف: على دول المنطقة ألا تضحي بجيرانها من أجل أمريكا

وأضاف ظريف في حديث مع الصحفيين على هامش منتدى طهران اليوم الثلاثاء : لدينا العديد من المشاكل في المنطقة، مشاكل لمعرفة الحقائق في داخل المنطقة، ومشكلة معرفة ما يحدث في خارج المنطقة، لقد رأيتم أن ترامب في حركته الأخيرة كان لديه مستشارين خاطئين، من الواضح أن أولئك الذين قدموا المشورة الى ترامب ودعوه إلى هذا المستنقع المروع، لم يعرفوا مصالحهم الخاصة ولم تكن لديهم معرفة بالمنطقة ايضا.

وأضاف: لقد شاهدتم تغريدة السيد بومبيو حيث نشر صورة لسبعة وثمانية أشخاص في العراق، وقال إن الشعب العراقي يبتهج ويرقص بعد شهادة القائدان سليماني والمهندس، وهذه نتيجة فهمه الخاطئ عن المنطقة.

يتبع..