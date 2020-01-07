تشييع مهيب لجثمان الشهيد ابومهدي المهندس في خوزستان

وتم تشييع جثمان المهندسصباح اليوم الثلاثاء في آبادان و خرمشهر ومن ثم توديعه الى منفذ شلمجة حيث استقبله أهالي مدينة البصرة العراقية لإكمال مراسم تشييعه ومواراته الثرى هناك.

وحضر مراسم التشییع التی بدأت منذ الصباح الباکر جموع غفيرة من اهالي مدينة ابادان وخرمشهر وباقي مدن محافظة خوزستان وشاركت فيها العشائر كما حضرها محافظ خوزستان وهتف المشيعون شعارات الموت لامريكا والموت لاسرائيل وسط اجواء مفعومة بالحزن .

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر بطائرة مسيرة حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

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