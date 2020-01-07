ظريف: أيام الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أصبحت معدودة

واستطرد ظريف في مقابلة مع فريد بليتغن من شبكة سي ان ان الثلاثاء، أن ترامب والولايات المتحدة يعتقدان أن "المعدات العسكرية الجميلة" هي التي تحكم العالم، لكنه تابع "المعدات العسكرية الجميلة لا تحكم العالم، فالناس يحكمون العالم"، مضيفًا أن سكان هذه المنطقة يريدون خروج الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يحترم القانون الدولي، و هو على استعداد لارتكاب جرائم حرب .

واعتبر ظريف أن ترديد الإيرانيين لهتافات "الموت لأمريكا" في مراسم تشييع الفريق قاسم سليماني والمظاهرات في إيران، هو بسبب الغطرسة الأميركية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني ، أن الولايات المتحدة انتهكت ثلاثة مبادئ بمقتل الجنرال قاسم سليماني، قائلًا "لقد انتهكت الولايات المتحدة ثلاثة مبادئ: السيادة العراقية، والاتفاق الذي أبرمته مع العراق"، وأضاف "لقد حصلوا على رد من البرلمان العراقي"، وتابع ظريف "لقد انتهكوا مشاعر الناس، وسوف يحصلون على رد من الناس".

ووصف ظريف الغارة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، بأنه عمل عدواني ضد العراق وهجوم مسلح ضد إيران، مضيفًا "لقد قتلوا أحد أكثر القادة احتراما، ومعظم القادة الكبار"، و"سنرد. لكننا سنرد بشكل متناسب وليس بشكل غير متناسب. لأننا ملتزمون بالقانون. نحن ملتزمون بالقانون. نحن لسنا خارجين على القانون مثل الرئيس ترامب".

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه "على الولايات المتحدة أن تستيقظ على هذا الواقع وهو أن سكان هذه المنطقة غاضبون".

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