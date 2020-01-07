غريب آبادي يوجه رسالة الى المنظمات الدولية اثر اغتيال الفريق قاسم سليماني 

وأكد غريب آبادي في رسالته، أن اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني الى جانب عدد من رفاقه، بمن فيهم واحد من كبار القادة العسكريين في العراق "جريمة بربرية" و"نموذج بارز" عن الارهاب الحكومي الذي نفذ بأمر من الرئيس الأميركي وصرح، ان هذا الاجراء الارهابي يتعارض وبصورة سافرة مع جميع القوانين، والأعراف، والمعاييرالدولية المألوفة والمؤكدة بما فيها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع، ان اغتيال القائد سليماني، البطل الوطني العظيم وحامل لواء مكافحة الجماعات الارهابية في المنطقة الذي اسهم بصورة فاعلة في مكافحة ودحر جماعة داعش الارهابية في العراق وسوريا، يعد وثيقة واضحة أخرى على المزاعم الفارغة والعبثية لأميركا في مكافحة الارهاب والتطرف وغيظها وعصبيتها تجاه الشعب الايراني وعدم مبالاتها للسلام والاستقرار في المنطقة.

ونوه في رسالته، الى ان الفريق الشهيد قاسم سليماني قام خلال العقد الأخير ووفقا للسياسات الوطنية لإيران والتزاماتها الدولية في مكافحة الإرهاب، قام بدور مصيري في حماية الناس وتقديم المساعدة لبعض دول المنطقة بناء على طلب منها، في هزيمة الجماعات الارهابية التي اعترف مجلس الأمن الدولي أيضا بأنها جماعات ارهابية؛ الحقيقة التي قوبلت باشادة واسعة واعترف بها كبار المسؤولين في هذه البلدان.

ولفت الى أن الفريق الشهيد قاسم سليماني وكما صرح رئيس الوزراء العراقي في جلسة البرلمان الوطني بهذا البلد التي انعقدت في 5 كانون الثاني/يناير، كان عند اغتياله متواجدا في العراق بناء على دعوة رسمية من الحكومة العراقية لاجراء مباحثات بشأن بعض المواضيع الاقليمية؛ مؤكدا ان ارتكاب الولايات المتحدة لهذه الجريمة الشنيعة جاء في سياق انتهاكها السافر لسيادة دولة مستقلة أخرى، حيث كشفت أميركا مرة أخرى وبأقبح صورة ممكنة للعالم عن طبيعتها العدوانية من خلال هجومها الجوي الذي أسفر عن اغتيال القائد الإيراني العظيم.

يتبع..أ م د

