الصين تطالب امريكا باصدار تاشيرة الدخول لوزير الخارجية الايراني

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "كونغ شوانغ" اليوم الثلاثاء : ان المسؤولية تقع على الحكومة الامريكية بصفتها الدولة المستضيفة لمنظمة الامم المتحدة، ان توفر الظروف لممثلي الدول الاخرى بما فيها اصدار تاشيرات الدخول من اجل المشاركة في الاجتماعات ذات الصلة.
وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق الدبلوماسي الصيني الى مشروع القرار الذي صادق عليه البرلمان الايراني بصفة عاجلة جدا، حول اطلاق صفة الارهاب على الجيش الامريكي، قائلا : ان بكين قلقة جدا ازاء الوضع الراهن والتطورات في منطقة الشرق الاوسط.
واضاف : ان الصيبن تدعو جميع الاطراف المعنيين الى الالتزام باهداف وقواعد ميثاق الامم المتحدة والضوابط الدولية.
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بكين / 7 كانون الثاني / يناير / ارنا – طالبت وزارة الخارجية الصينية، الادارة الامريكية ان تكون على قدر المسؤولية ازاء تعهداتها الدولية؛ وذلك تعليقا على قرار واشنطن الاخير بعدم اصدار تاشيرة الدخول لوزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" من اجل المشاركة في اجتماع مجلس الامن الدولي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية "كونغ شوانغ" اليوم الثلاثاء : ان المسؤولية تقع على الحكومة الامريكية بصفتها الدولة المستضيفة لمنظمة الامم المتحدة، ان توفر الظروف لممثلي الدول الاخرى بما فيها اصدار تاشيرات الدخول من اجل المشاركة في الاجتماعات ذات الصلة.
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