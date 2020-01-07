مسؤول سلوفيني: اغتيال سليماني يتعارض مع القوانين الدولية

وخلال لقائه السفير الايراني في لوبيليانا كاظم شفيعي الثلاثاء، قال المسؤول السلوفيني في الاشارة الى العمل الارهابي الاميركي باغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، اننا نشهد احداثا تتعارض مع القوانين الدولية.

واعرب ماتي مارن عن اسفه لاستشهاد قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني واكد بان مثل هذا الاجراء بامكانه ان يؤدي للمزيد من تدهور الاوضاع الامنية في المنطقة والعالم كله واضاف، ان استمرار مثل هذه الاعمال يمكنه ان يؤدي الى الغاء مكانة القوانين الدولية.

من جانبه استعرض السفير الايراني خلال اللقاء مواقف ايران بشان التطورات الاخيرة خاصة الجريمة الارهابية التي ارتكبتها اميركا باغتيال الشهيد سليماني واوضاع الاتفاق النووي اثر الخطوة الخامسة والاخيرة التي اقدمت عليها ايران في خفض التزاماتها النووية.

واشار شافعي الى مسؤولية الحكومة الاميركية وترامب شخصيا في ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد سليماني واكد بان ايران سترد بالمثل في الوقت المناسب فضلا عن متابعة القضية قانونيا.

واكد التزام ايران بالاتفاق النووي واعتبر كل خطوات ايران في خفض التزاماتها بانها تاتي في اطار الاتفاق واضاف، ان جميع الخطوات المتخذة يمكن العودة عنها في حال التزام الاطراف الاخرى بتعهداتها.

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