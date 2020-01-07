إيران والصين تعززان من تعاونهما الزراعي

وأشار كشاورز لدى لقائه اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية الصين الشعبية في طهران "تشانغ هووا"، الى التجارب القيمة وخلفية التعاون بين البلدين في القطاع الزراعي؛ مؤكدا ضرورة إزالة العقبات في سياق تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

ونوه بالتقدم الجيد الذي أحرزته الصين في مجال الزراعة؛ معربا عن رغبة إيران في الاستفادة من تجارب الصين في هذا المجال.

الى ذلك، أكد تشانغ هووا على العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين الصين وإيران؛ مضيفا انه هناك أرضية مؤاتية للتعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين لا سيما في قطاع الزراعة ولا توجد أي قيود في هذا الصدد.

وتابع، ان المحاصيل الزراعية الإيرانية منوعة جدا وعالية الجودة؛ معربا عن أمله في أن يشهد العام الميلادي الجديد تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الزراعي أكثر من ذي قبل.

انتهى**أ م د

