ايران تؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها امام التهديدات الامريكية

وفي رسالة بعثها الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بعد الجريمة الامريكية باغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية قاسم سليماني ، اشار مجيد تخت روانجي الى مواصلة امريكا الى استفزازاتها والتهديد باستخدام القوة العسكرية بشكل اوسع ضد ايران.

واشار تخت روانجي الى تغريدات الرئيس الامريكي الاستفزازية والتي تضمنت تهديدات بالمزيد من الهجمات على ايران ومن بينها استهداف اماكن ثقافية معتبرا ان سلسلة هذه التهديدات تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة.

وتابع روانجي ان تغريدات ترامب وما تضمنته من تهديدات ومغامرات لها انعكاسات سلبية على السلام والامن الاقليمي والعالمي وبالتالي فان الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كافة العواقب المحتملة.

وشدد ممثل ايران بالامم المتحدة ان التهديد باستهداف المراكز الثقافية الايرانية هو انتهاك صارخ لاسس القوانين الدولية وان اي اعتداء في هذا المجال يمثل جريمة حرب ، كما ان الاضرار بالتراث الثقافي لاي بلد هو اعتداء على ثقافة البشرية جمعاء .

واضاف ان ارسال المزيد من القوات والمعدات الامريكية الى هذه المنطقة الحساسة يزيد الامور تعقيدا .

واشار الى ان ايران لاتسعى الى الحرب لكنها تحذر بشكل جدي من اي مغامرة عسكرية ضدها وهي مصممة ان تحمي شعبها بكل قوة وتدافع عن وحدة اراضيها ومصالحها الوطنية بشدة .

انتهى** 2344